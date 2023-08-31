ЗМІ припустили, чим саме Україна могла атакувати ворожу ціль на відстані в 700 км

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про вдале застосування далекобійної зброї, яка може атакувати ворожі цілі на відстані в 700 км. Найімовірніше йдеться про безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Що цьому передувало

Сьогодні стало відомо, що президент провів щоденне селекторне засідання, на якому, зокрема, заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на полі бою - оборонні та наступальні дії. Зеленський зазначив, що наш рух уперед не зупиняється.

У Мінстратегпром розповіли про власне виробництво.

"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів", - написав президент.

ЗМІ уточнюють, що найімовірніше йшлося про нещодавню атаку на аеродром у місті Псков.

Чим Україна може атакувати ворожі цілі на такій відстані

Defense Express пише, що варіант із модернізованим комплексом "Нептун" можна навіть не розглядати.

Поки що він може атакувати цілі на відстані 400 км, а для збільшення зони ураження його потрібно ще модернізувати.

Зазначається, що залишається варіант із безпілотником. Західні ЗМІ раніше повідомляли, що Україна веде розробки своїх безпілотників, які могли б атакувати цілі на відстані в 1000 км.

Виходячи з відкритих джерел Defense Express пише, що зупинитися можна на двох уже відомих варіантах, а саме дронах "Бобер" і "Морок". Таким чином видання вважає, що українські конструктори могли створити далекобійний дрон-камікадзе, який за характеристиками виявився кращим за іранський "Шахед".

Атаки на об'єкти в глибокому тилу РФ

Видання вказує, що торік було здійснено атаки на російські аеродроми "Дягилево" і "Энгельс", на яких тоді базувалася стратегічна авіація РФ.

Тоді для цих атак могли використовуватися перероблені радянські дрони Ту-141 "Стриж". Це демонструє можливості України досить швидко розробляти свої види озброєнь.

Удари по Пскову

В ніч на 30 серпня Україна атакувала безпілотниками одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром в Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

Згідно з даними РБК-Україна, операція була організована ГУР МО, однак у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Пізніше з'явились супутникові знімки атаки українських безпілотників на аеродром під російським Псковом.