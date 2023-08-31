ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахтар" дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів

Монте-Карло, Четвер 31 серпня 2023 19:52
UA EN RU
"Шахтар" дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" отримали трьох серйозних опонентів у Кубку чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

На груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 донецький "Шахтар" зустрінеться з іспанською "Барселоною", португальським "Порту" та бельгійським "Антверпеном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Жеребкування відбулося ввечері 31 серпня у Монако. Князівство прийняло церемонію після трирічної паузи.

"Шахтар" перед жеребкуванням потрапив до 3-го кошику за клубним рейтингом УЄФА. Це унеможливило зустрічі "гірників" із данським "Копенгагеном", нідерландським ПСВ, белградською "Црвеною Звездою", римським "Лаціо", португальською "Брагою", італійським "Міланом" і австрійським "Зальцбургом".

"Шахтар" опинився в групі H. Там суперниками донеччан будуть "Барселона", "Порту" та "Антверпен". Перший тур групового етапу запланований на 19-20 вересня, а фінальні протистояння відбудуться 12-13 грудня. Розклад матчів "гірників" з'явиться згодом.

Торік "Шахтар" потрапив до квартету з РБ "Лейпциг", шотландським "Селтіком" і мадридським "Реалом". Український гранд розпочав із розгрому німців і нічиєї з "кельтами", але потім зазнав двох поразок і фінішував на 3-й сходинці. Загалом донеччани набрали 6 очок.

Склад усіх груп Ліги чемпіонів 2023/24:

Група A: "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"

Група B: "Севілья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс"

Група C: "Наполі", "Реал", "Брага", "Уніон"

Група D: "Бенфіка", "Інтер", "Зальцбург", "Реал Сосьєдад"

Група E: "Фейєнорд", "Атлетіко", "Лаціо", "Селтік"

Група F: ПСЖ, "Боруссія" Д, "Мілан", "Ньюкасл"

Група G: "Манчестер Сіті", РБ "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз"

Група H: "Барселона", "Порту", "Шахтар", "Антверпен"

&quot;Шахтар&quot; дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів

Раніше "Шахтар" обрав домашній стадіон на єврокубки нинішнього сезону. Тимчасовою домівкою "гірників" став "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Чемпіон України ділитиме арену зі занепалим грандом Німеччини "Гамбургом".

До слова, Україна втратила позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Барселона Порту Шахтар Реал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Боруссия Мілан Наполи Баварія Лейпциг ПСЖ Арсенал Севилья Копенгаген Галатасарай Атлетіко Лацио Селтик Бенфика Ліга чемпіонів
NEWS
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони