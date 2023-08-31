"Шахтар" дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів

На груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 донецький "Шахтар" зустрінеться з іспанською "Барселоною", португальським "Порту" та бельгійським "Антверпеном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Жеребкування відбулося ввечері 31 серпня у Монако. Князівство прийняло церемонію після трирічної паузи.

"Шахтар" перед жеребкуванням потрапив до 3-го кошику за клубним рейтингом УЄФА. Це унеможливило зустрічі "гірників" із данським "Копенгагеном", нідерландським ПСВ, белградською "Црвеною Звездою", римським "Лаціо", португальською "Брагою", італійським "Міланом" і австрійським "Зальцбургом".

"Шахтар" опинився в групі H. Там суперниками донеччан будуть "Барселона", "Порту" та "Антверпен". Перший тур групового етапу запланований на 19-20 вересня, а фінальні протистояння відбудуться 12-13 грудня. Розклад матчів "гірників" з'явиться згодом.

Торік "Шахтар" потрапив до квартету з РБ "Лейпциг", шотландським "Селтіком" і мадридським "Реалом". Український гранд розпочав із розгрому німців і нічиєї з "кельтами", але потім зазнав двох поразок і фінішував на 3-й сходинці. Загалом донеччани набрали 6 очок.

Склад усіх груп Ліги чемпіонів 2023/24:

Група A: "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"

Група B: "Севілья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс"

Група C: "Наполі", "Реал", "Брага", "Уніон"

Група D: "Бенфіка", "Інтер", "Зальцбург", "Реал Сосьєдад"

Група E: "Фейєнорд", "Атлетіко", "Лаціо", "Селтік"

Група F: ПСЖ, "Боруссія" Д, "Мілан", "Ньюкасл"

Група G: "Манчестер Сіті", РБ "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз"

Група H: "Барселона", "Порту", "Шахтар", "Антверпен"

Раніше "Шахтар" обрав домашній стадіон на єврокубки нинішнього сезону. Тимчасовою домівкою "гірників" став "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Чемпіон України ділитиме арену зі занепалим грандом Німеччини "Гамбургом".