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Зеленський дав завдання виробляти зброю з дальністю ураження понад 700 км

Україна, Четвер 31 серпня 2023 22:08
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Зеленський дав завдання виробляти зброю з дальністю ураження понад 700 км Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський дав завдання виготовляти зброю, дальність ураження якої буде понад 700 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Селектор із військовими та урядовцями. Фронт. Наші наступальні дії. Результати нашої зброї - нової української зброї - 700 кілометрів", - йдеться у заяві.

Президент додав, що було поставлено завдання на виготовлення зброї, дальність дії ураження якої буде більша. Більше ніяких деталей президент не навів.

Що цьому передувало

Сьогодні стало відомо, що президент провів щоденне селекторне засідання. На ньому Мінстратегпром розповів про власне виробництво.

"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів", - написав президент.

Пізніше ЗМІ припустили, що мова могла йти про безпілотники, оскільки інші комплекси ураження поки не настільки модернізовані та розвинуті.

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