Чому Путін різко заговорив про мир? У The Guardian назвали п'ять причин

Зараз виникає багато запитань щодо слів диктатор Росії. Тому видання виділило п'ять основних причин, які могли підштовхнути Путіна до таких висловлювань.

Росія втрачає ініціативу на полі бою

Раніше Москва поступово захоплювала території. Це створювало ілюзію неминучої поразки України. Але ситуація змінилася й РФ втрачає імпульс.

Повернення Україною Куп'янська у грудні здивувало західних експертів. Кремль заявляв про взяття міста місяцем раніше. Окупанти отримали удар по зв’язку, адже їм вимкнули Starlink. Росія також сама обмежила Telegram для військових.

Це допомогло ЗСУ повернути позиції. У Запорізькій області відбили понад 100 квадратних кілометрів. У квітні Росія зазнала чистих територіальних втрат, чого не було з серпня 2024 року. Повільна перемога Москви більше не виглядає певною.

Втрати росіян перевищують темпи мобілізації

Чергова причина: людський ресурс окупантів вичерпується. За останні п'ять місяців вбито або поранено більше солдатів, ніж Росія встигає набирати.

У березні та квітні вибували близько 35 000 російських солдатів. Головна причина - удари безпілотників.

Економіст Яніс Клюге проаналізував регіональні бюджети РФ. У 2026 році в армію йдуть 800-1000 осіб на день, а це 24-30 тисяч на місяць.

Поплічник Путіна Медведєв підтвердив ці тенденції. За його словами, у першому кварталі зареєструвалося понад 80 000 осіб. Путін боїться нової відкритої мобілізації, адже перша хвиля у 2022 році викликала серйозні соціальні заворушення.

Удари по НПЗ нищать доходи Кремля

Третя причина пов'язана з успішними ударами ЗСУ в тил ворога про НПЗ. І хоча російську економіку зміг втримати на плаву раптовий стрибок цін на нафту, але вже у березні експорт нафти приніс Москві лише 19 млрд доларів, а агресору треба майже 1 мільярд щодня тільки на продовження війни.

Зараз висока ціна на нафту ще тримає Росію на плаву, але ситуація хитка. Якщо США та Іран досягнуть домовленостей, ціни обваляться. Тоді російський бюджет отримає нищівний удар.

Україна стає безпілотною наддержавою

Черговим фактором стало те, що залежність України від Заходу зменшується. Раніше Київ чекав на F-16 та Patriot, а тепер Україна інвестує у власні технології.

Дрони б’ють по об’єктах за тисячі кілометрів від фронту. Нещодавно тричі атакували завод у Пермі.

З'явилися нові дешеві ракети-перехоплювачі. Вони рятують дефіцитні Patriot. Протягом березня збили 33 000 безпілотників. Це вдвічі більше, ніж у лютому.

Україна вже експортує ці технології. Покупцями стали Саудівська Аравія, Катар та ОАЕ. Москва відчуває загрозу навіть у центрі своєї столиці. Через страх атак на парад Зеленському довелося видавати спеціальний указ.

Дипломатичні ігри та надія на Трампа

Не остання по важливості причина полягає у Трампі. Путін хоче переконати лідера США натиснути на Київ. Мета - змусити Україну відмовитися від Донецької області.

Цю пропозицію Путін озвучував на саміті на Алясці. Трамп тоді її не підтримав. Тепер диктатор шукає нові шляхи й натякає на залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Проте апетити Москви не зменшилися. Юрій Ушаков заявив прямо: мирні переговори неможливі без виведення українських військ з усього Донбасу. Путін просто намагається змінити риторику, щоб відновити діалог з Білим домом. Поки Трамп відволікся на Іран, Кремль готує ґрунт для торгів.