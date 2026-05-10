ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путіна трошки підштовхнули і тепер він готовий до реальних зустрічей, - Зеленський

19:40 10.05.2026 Нд
2 хв
У Кремлі заговорили про реальні кроки
aimg Сергій Козачук
Путіна трошки підштовхнули і тепер він готовий до реальних зустрічей, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до реальних зустрічей. Україна давно підготувалася до переговорів для завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Путін готовий зустрітися із Зеленським у третій країні та назвав головну умову

Пошук формату для завершення війни

За словами глави держави, українська сторона вже тривалий час готова до проведення зустрічей. Наразі необхідно визначити конкретний формат для діалогу.

"Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічей, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що головною метою таких переговорів має бути не лише припинення бойових дій, а й створення надійних гарантій безпеки для України.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським на території третьої держави. Головною умовою для такої зустрічі Кремль назвав підписання фінального договору між країнами.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який передав Путіну послання від українського лідера, зазначив, що Зеленський має сам зателефонувати диктатору, якщо він дійсно зацікавлений у переговорах щодо завершення війни.

Паралельно з цим глава Кремля продовжує гальмувати гуманітарні процеси. Зокрема, Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до масштабного обміну, чим фактично зірвав домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"