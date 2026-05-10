Путіна трошки підштовхнули і тепер він готовий до реальних зустрічей, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до реальних зустрічей. Україна давно підготувалася до переговорів для завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Пошук формату для завершення війни

За словами глави держави, українська сторона вже тривалий час готова до проведення зустрічей. Наразі необхідно визначити конкретний формат для діалогу.

"Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічей, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що головною метою таких переговорів має бути не лише припинення бойових дій, а й створення надійних гарантій безпеки для України.