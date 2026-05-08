СБУ підтвердила третю атаку на НПЗ у Пермі: що відомо про наслідки
СБУ втретє завдала удару по НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальній станції у Пермі за 1500 км від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
В ніч на 8 травня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм".
Завод є одним із найбільших у Росії і забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби армії агресора.
"ЛВДС "Перм" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ", - розповіли у розвідці.
Внаслідок обстрілу на НПЗ сталося займання на одній з установок АВТ - вона є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції під ударом опинився один із резервуарів.
В СБУ наголосили, що ураження таких об’єктів знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а також дестабілізує роботу ворожої військової логістики. Крім того, ускладнюється забезпечення окупантів паливом, а Кремль спрямовує мільярди на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу.
Удари по НПЗ у Пермі
Нагадаємо, в ніч на 7 травня "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) у Пермі вдруге за 8 днів опинився під атакою дронів. OSINT-аналітик ASTRA встановив, що удару було завдано саме по цьому НПЗ, що пізніше підтвердив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
Зазначимо, дрони СБУ вперше завдали удару по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі 29 квітня. Тоді пожежу було зафіксовано на лінійній виробничо-диспетчерській станції, яка забезпечує подачу нафти на НПЗ - вогонь охопив майже всі резервуари на об'єкті.