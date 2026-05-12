Почему Путин резко заговорил о мире? В The Guardian назвали пять причин

Сейчас возникает много вопросов относительно слов диктатор России. Поэтому издание выделило пять основных причин, которые могли подтолкнуть Путина к таким высказываниям.

Россия теряет инициативу на поле боя

Ранее Москва постепенно захватывала территории. Это создавало иллюзию неизбежного поражения Украины. Но ситуация изменилась и РФ теряет импульс.

Возвращение Украиной Купянска в декабре удивило западных экспертов. Кремль заявлял о взятии города месяцем ранее. Оккупанты получили удар по связи, ведь им отключили Starlink. Россия также сама ограничила Telegram для военных.

Это помогло ВСУ вернуть позиции. В Запорожской области отбили более 100 квадратных километров. В апреле Россия понесла чистые территориальные потери, чего не было с августа 2024 года. Медленная победа Москвы больше не выглядит определенной.

Потери россиян превышают темпы мобилизации

Очередная причина: человеческий ресурс оккупантов исчерпывается. За последние пять месяцев убито или ранено больше солдат, чем Россия успевает набирать.

В марте и апреле выбывали около 35 000 российских солдат. Главная причина - удары беспилотников.

Экономист Янис Клюге проанализировал региональные бюджеты РФ. В 2026 году в армию идут 800-1000 человек в день, а это 24-30 тысяч в месяц.

Соратник Путина Медведев подтвердил эти тенденции. По его словам, в первом квартале зарегистрировалось более 80 000 человек. Путин боится новой открытой мобилизации, ведь первая волна в 2022 году вызвала серьезные социальные беспорядки.

Удары по НПЗ уничтожают доходы Кремля

Третья причина связана с успешными ударами ВСУ в тыл врага по НПЗ. И хотя российскую экономику смог удержать на плаву внезапный скачок цен на нефть, но уже в марте экспорт нефти принес Москве лишь 19 млрд долларов, а агрессору надо почти 1 миллиард ежедневно только на продолжение войны.

Сейчас высокая цена на нефть еще держит Россию на плаву, но ситуация шаткая. Если США и Иран достигнут договоренностей, цены обвалятся. Тогда российский бюджет получит сокрушительный удар.

Украина становится беспилотной сверхдержавой

Очередным фактором стало то, что зависимость Украины от Запада уменьшается. Ранее Киев ждал F-16 и Patriot, а теперь Украина инвестирует в собственные технологии.

Дроны бьют по объектам за тысячи километров от фронта. Недавно трижды атаковали завод в Перми.

Появились новые дешевые ракеты-перехватчики. Они спасают дефицитные Patriot. В течение марта сбили 33 000 беспилотников. Это вдвое больше, чем в феврале.

Украина уже экспортирует эти технологии. Покупателями стали Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Москва чувствует угрозу даже в центре своей столицы. Из-за страха атак на парад Зеленскому пришлось издавать специальный указ.

Дипломатические игры и надежда на Трампа

Не последняя по важности причина заключается в Трампе. Путин хочет убедить лидера США надавить на Киев. Цель - заставить Украину отказаться от Донецкой области.

Это предложение Путин озвучивал на саммите на Аляске. Трамп тогда его не поддержал. Теперь диктатор ищет новые пути и намекает на привлечение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Однако аппетиты Москвы не уменьшились. Юрий Ушаков заявил прямо: мирные переговоры невозможны без вывода украинских войск со всего Донбасса. Путин просто пытается сменить риторику, чтобы возобновить диалог с Белым домом. Пока Трамп отвлекся на Иран, Кремль готовит почву для торгов.