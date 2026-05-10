Росіяни на фронті не досягли жодного значущого прогресу за рік на відміну від ЗСУ, - ISW

Російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прориву на фронті протягом останнього року, тоді як Сили оборони України наростили успіхи взимку та навесні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ISW.

.Аналітики зазначають, що навіть під час оголошеного Росією "перемир’я" з 9 по 11 травня бойові дії на окремих ділянках фронту продовжувалися. Водночас загальний темп операцій дещо знизився.

В ISW звернули увагу, що режим припинення вогню фактично не мав чітко прописаних механізмів контролю та виконання. Єдиною публічно озвученою умовою, за даними аналітиків, була відмова України від ударів по Москві під час параду 9 травня, якої Київ дотримався.

“Поширеність взаємних звинувачень та продовження локалізованої активності з перших годин після оголошення припинення вогню підкреслює той факт, що припинення вогню без чітких механізмів забезпечення виконання навряд чи буде дотримане”, - йдеться у звіті.

РФ використала “перемир’я” для перегрупування

За оцінкою ISW, російські війська могли використати паузу для ротацій, перекидання резервів та логістики з метою підготовки до подальших наступальних дій.

При цьому аналітики наголошують, що українська оборона продовжує стримувати російський наступ і не дозволяє Кремлю досягти результатів, які Москва могла б подати як великі перемоги до 9 травня.

У звіті зазначається, що російські війська з жовтня 2025 року не змогли досягти значного просування в районі Костянтинівки - одного з ключових напрямків фортифікаційного поясу України.

Україна наростила успіхи на фронті

Водночас українські сили, за даними ISW, досягли найбільших успіхів на полі бою з часу операції в Курській області РФ у серпні 2024 року.

Аналітики нагадують, що ЗСУ звільнили значну частину Куп’янська восени 2025 року, а також повернули понад 400 квадратних кілометрів території на півдні України внаслідок контратак взимку та навесні 2026 року.

Крім того, наприкінці квітня українські військові звільнили кілька населених пунктів у західній частині Запорізької області.

Удари по логістиці РФ вплинули на наступ

В ISW також відзначили посилення української кампанії далекобійних ударів по російській логістиці, військовій техніці та нафтовій інфраструктурі.

На думку експертів, це погіршило здатність РФ проводити масштабні наступальні операції та вплинуло на роботу російських систем зв’язку і безпілотників на фронті.

Окремо аналітики згадали проблеми Росії після обмеження використання терміналів Starlink на окупованих територіях, що також створило додаткові труднощі для російських військ.