Відключення Starlink змінило ситуацію на фронті, - ЗСУ

Проблеми зі зв'язком різко ускладнили управління підрозділами армії РФ на низці напрямків фронту. Втрата стійкого каналу координації вплинула на тактику, яка раніше дозволяла противнику діяти малими мобільними групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України.

Після відключення терміналів Starlink у російських військ виникли серйозні складнощі з управлінням підрозділами на полі бою. Насамперед це торкнулося використання безпілотників для підтримки малих штурмових груп.

Без стабільного зв'язку зникла можливість координувати дії в режимі реального часу, що раніше було ключовим елементом наступальної тактики.

БПЛА без управління і фактор погоди

Як зазначається, відключення супутникового зв'язку в поєднанні зі складними погодними умовами фактично паралізувало відпрацьовані схеми противника.

Малі групи, що діяли під прикриттям дронів, позбулися постійного контролю та коригування. У результаті ефективність таких підрозділів різко знизилася, а самі операції стали фрагментарними і неузгодженими.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп'янському напрямку зафіксовано появу ізольованих груп, які зосереджені не на просуванні, а на власному виживанні. У районі Вовчанська та на прикордонних ділянках здійснюються спроби атак без повноцінного системного управління.

"На Куп'янському напрямку - ізольовані групи, які борються не за наступ, а за виживання. Вовчанськ і прикордоння - спроби лізти без системного управління", - йдеться в повідомленні.

Тиск без результату

Також наголошується, що російські сили продовжують чинити тиск уздовж північного кордону, однак без істотних проривів і стратегічних змін.

Втрата стійкого зв'язку обмежує можливості для координації та знижує загальний темп бойових дій.