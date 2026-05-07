У Путіна висунули ультиматум для мирних переговорів з Україною та США

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що тристоронні мирні переговори є "недоцільними", поки Україна не виведе війська з підконтрольної їй частини Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський " Интерфакс " і заяву керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, військові дії будуть призупинені, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", - заявив Ушаков.

Помічник диктатора додав, що "зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського (президент України Володимир Зеленський, - ред.)", а все інше він назвав "марною тратою часу".

Коваленко наголосив, що заява Ушакова свідчить про визнання Росією того, що вона не планує завершувати війну, оскільки Україна відмовляється виходити зі своєї землі.

"Що і треба було довести - ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни", - зазначив він.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, цього року Україна вже провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою та США.

Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки Росія хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.

Раніше керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що Україна має певне рішення щодо Донбасу, яке дозволить захистити національні інтереси. Він додав, що території Донецької та Луганської областей не стануть предметом торгів, а будь-які кроки у цьому напрямку будуть задовольняти передусім українців.