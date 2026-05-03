Наступ РФ захлинувся й окупанти втратили 116 квадратних кілометрів за місяць, - ISW
Російські окупаційні війська у квітні 2026 року продемонстрували від’ємну динаміку на фронті. Замість очікуваних загарбань армія РФ зафіксувала чисту втрату контрольованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW (Інституту вивчення війни).
Згідно з даними звіту, окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом одного місяця. Такого не траплялося з серпня 2024 року, коли ЗСУ розпочали операцію в Курській області.
Темпи ворожого авансу падають і цей процес розпочався ще у листопаді 2025 року. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки. Точні удари на середню відстань вибивають логістику. Ворог змушений оборонятися там, де планував атакувати.
Зв’язок та координація: що зламалося в армії РФ
Проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала давати збої через внутрішні та зовнішні фактори.
Ключові удари по боєздатності ворога:
- Starlink: у лютому 2026 року блокування терміналів на окупованих територіях стало системним.
- Telegram: обмеження роботи месенджера з боку Кремля зруйнувало горизонтальний зв’язок між підрозділами.
- Логістика: українські удари по складах та штабах стали болючішими.
Це погіршило і без того хронічні проблеми російської армії. Без стабільного зв'язку координація наступу стала майже неможливою, зазначають у ISW.
Фактор погоди: аномальна зима та роздоріжжя
Природа також зіграла на боці захисників України. Ця зима виявилася суворішою за попередню, а температури на сході України були нижчими. Кількість опадів - значно вищою.
Зараз на фронті панує "бездоріжжя". Танення снігу та весняні дощі перетворили ґрунт на пастку для техніки. Механізовані частини РФ просто загрузли в багнюці.
Аналітики ISW зазначають, що зазвичай росіяни намагаються відновити активність у травні, коли земля висихає. Проте чи вистачить їм ресурсів цього разу - велике питання.
Фальшиві перемоги: як Кремль маніпулює звітами
Кремль намагається приховати реальний стан справ, кажуть аналітики. Для цього агресор використовує тактику "проникнення". Російські групи заходять у сірі зони між українськими позиціями. Вони не контролюють ці ділянки, але пропаганда видає це за "взяття під контроль".
Порівняльна статистика просування РФ:
- Листопад 2025 – квітень 2026: захоплено 1 443 кв. км.
- Той самий період минулого року: захоплено 2 368 кв. км.
- Середня швидкість у 2026 році: всього 2,9 кв. км на добу (проти 9,76 кв. км у 2025-му).
Росіяни намагаються створити ілюзію безперервного руху. Насправді рівень реального контролю над новими ділянками є мінімальним. Більшість територій, про які звітує РФ, - це спірні райони, де окупанти не можуть закріпитися, підсумовують в ISW.
Які зараз події на фронті
Україна помітила "специфічну активність" на ділянках кордону з Білоруссю, заявив президент України Володимир Зеленський. З того боку можливі дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні, зазначив він.
Також з'ясувалось, що окупанти вчергове збрехали про своє просування на Сумщині. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем ЗСУ.
А ще українські герої уразили ОТРК "Іскандер", склади боєприпасів і пункти управління дронами РФ. Всі удари завдані по об'єктах, які були розташовані на ТОТ.