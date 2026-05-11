Головна » Новини » Війна в Україні

В ISW пояснили, що насправді означає натяк Путіна про завершення війни в Україні

08:39 11.05.2026 Пн
2 хв
Кінець війни близько?
aimg Ірина Глухова
В ISW пояснили, що насправді означає натяк Путіна про завершення війни в Україні Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Російський диктатор Володимир Путін натякнув, що війна в Україні може скоро завершитися. Проте, поки що немає жодних ознак того, що Кремль має намір завершити агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Під час прес-конференції 9 травня Путін відповів на запитання щодо ймовірної участі західних країн у нещодавніх українських далекобійних ударах по території Росії. Коментуючи ситуацію, він заявив, що "справа добігає кінця", водночас знову повторивши традиційні кремлівські виправдання війни проти України.

Як зазначають аналітики, російські державні ЗМІ подали ці слова так, ніби Путін прямо заявив про швидке завершення війни. Однак фактично він не дав жодних ознак того, що Москва готова припинити агресію.

Навпаки, під час виступу Путін наголосив, що російські війська мають "зосередитися на остаточній поразці України".

В ISW вважають, що така риторика свідчить про незмінність стратегічної мети Кремля - капітуляцію української держави.

Крім того, російський диктатор повторив свою попередню вимогу щодо можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, така зустріч може відбутися лише в Москві, що фактично виключає переговори на нейтральній території.

Аналітики наголошують, що Кремль і надалі демонструє небажання проводити негайні двосторонні переговори для завершення війни.

На думку ISW, подібні заяви Путіна розраховані насамперед на внутрішню російську аудиторію, яка дедалі гостріше відчуває наслідки більш ніж чотирьох років війни, а також неспроможність російської системи оборони ефективно протидіяти далекобійним ударам України.

Заяви Путіна

Нагадаємо, 9 травня під час виступу на параді в Москві глава Кремля зробив низку заяв щодо війни проти України, НАТО та ролі радянського союзу у Другій світовій війні.

Путін вважає, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення.

"Думаю, справа добігає кінця", - сказав він.

Також Путін заявив про готовність до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави.

Він наголосив, що така зустріч, за його словами, має відбутися лише для підписання фінального договору.

Крім того, глава Кремля назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера "найкращим переговірником" для можливого діалогу між Росією та Євросоюзом.

