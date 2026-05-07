Росія вливає мільярди в ремонт НПЗ і втрачає доходи через удари України, - ISW

Конфлікт в Ірані підняв світові ціни на нафту, і Росія формально отримала вдвічі більше грошей від продажу сировини. Але реальна вигода виявилася мінімальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Цифри на папері - одне, а в бюджеті - інше

У квітні 2026 року Росія зібрала від податків на видобуток нафти майже 917 мільярдів рублів (приблизно 12 мільярдів доларів). Для порівняння, у березні було лише 443 мільярди рублів (близько 6 мільярдів доларів). Тобто формально - вдвічі більше.

Але одночасно держава виділила нафтовим компаніям субсидії на майже 350 мільярдів рублів (близько 4,68 мільярда доларів). Ці гроші виділені для того, щоб бензин у Росії не дорожчав і щоб ремонтувати пошкоджені нафтопереробні заводи.

В результаті реальні доходи від нафти та газу у квітні склали близько 856 мільярдів рублів (11,4 мільярда доларів) - при прогнозі в 835 мільярдів (11,2 мільярда доларів). Перевищення планових показників - мізерне.

Удари по заводах скорочують експорт

Ключові нафтові порти Росії - Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області - зараз працюють не на повну потужність. Через це Москва не може повноцінно нарощувати експорт, навіть коли ціни на ринку ростуть.

Анонімне джерело в Міністерстві фінансів Росії повідомило "Vlast / Faridaily", що в травні 2026 року доходи від нафти та газу мають зрости. Міністр фінансів Антон Силуанов раніше заявив про очікувані додаткові 200 мільярдів рублів (близько 2,7 мільярда доларів) - і ці слова стосувалися саме травневих прогнозів.

Україна продовжує бити по нафтовій інфраструктурі в глибокому тилу Росії. Удари по портах і переробних потужностях обмежують можливості Кремля заробляти більше навіть тоді, коли ціни на нафту ростуть.