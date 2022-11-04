Черговий обмін полоненими та військова допомога від Болгарії: новини за 3 листопада

Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні тяжкої зброї. Також додому повернулися 107 українських військових, які перебували у полоні в окупантів.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 3 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна повернула додому 107 полонених

У четвер, 3 листопада, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулося 107 українців.

Як пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, серед них 33 бійці Національної гвардії України, 21 представник Військово-морських сил, 20 воїнів Збройних сил України, 18 – ДПСУ, 13 – Сил тероборони та по одному представнику Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту.

"Звільнено представників рядового та сержантського складу та шестеро офіцерів. Наймолодшому звільненому виповнилося 19 років, найстаршому - 54 роки. 74 воїни було евакуйовано з "Азовсталі", 83 особи отримали серйозні поранення під час бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Українські військові отримають право на 10-денну відпустку

Верховна рада прийняла за основу проект змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. За проголосували 330 депутатів.

Він передбачає можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки з збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

МАГАТЕ заявило про відсутність доказів розробки в Україні "брудної бомби"

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку трьох об'єктів в Україні та не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності.

"На підставі оцінки наявних на сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування", - йдеться у повідомленні.

Інспектори відібрали зразки довкілля для аналізу у лабораторіях гарантій МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій.

Болгарія проголосувала за надання Україні військової допомоги

Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї. Депутати Національних Зборів 48-го скликання ухвалили рішення направити в Україну військову та військово-технічну допомогу. З питання "хто за мир, а хто за війну?" "Болгарська соціалістична партія" розпочала дебати в парламенті про військову допомогу Україні, які тривали понад три години.

"Ми дуже пізно стали на бік наших союзників по НАТО та ЄС", - заявив Атанас Славов із "Демократичної Болгарії".

Славов запитав, чи достатньо в Болгарії боєздатної армії для виконання взятих на себе зобов'язань. На його думку, надання військової допомоги Україні та переозброєння болгарської армії має бути пов'язане.

Невеликий дощ та місцями туман: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 4 листопада, частина областей України накриє невеликий дощ. Крім того, у деяких регіонах очікується туман. Синоптики попередили, що вночі та вранці у західних та місцями у північних областях очікується туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде в межах +2…+7 градусів. У Карпатах та Прикарпатті від +3 до -2 градусів. У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть +6…+11 градусів. На півдні та заході +12…+16 градусів.

У столиці та Київській області завтра хмарно із проясненнями, але без істотних опадів. Вітер північно-західний, з швидкістю до 10 м/с.