"Брудну бомбу" не виявили. МАГАТЕ заявило про відсутність незаявленої ядерної діяльності в Україні
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку трьох об'єктів в Україні та не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.
Зазначимо, що Росія висунула Україні звинувачення щодо нібито виготовлення "брудної бомби". Після письмових заяв України МАГАТЕ перевірило діяльності трьох локаціях - Інституту ядерних досліджень у Києві, Східного гірничо-збагачувальному комбінату в Жовтих Кодах і ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.
"На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування", - сказано у повідомленні.
Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Так, відбір проб навколишнього середовища є загальновживаним заходом гарантій із надчутливими аналітичними методами, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами.
"Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища", - сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував МАГАТЕ за оперативну перевірку українських об'єктів.
"МАГАТЕ перевірило три українські об’єкти, які опинилися в центрі російської дезінформації, і не знайшло доказів будь-яких "брудних бомб". Я дякую Рафаелю Гроссі за чудову та оперативну співпрацю МАГАТЕ, яка допомогла протистояти російській брехні. Росія підтвердила свій статус головного брехуна світу", - написав він.
Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови з низкою колег, яким розповів про нібито підготовку Україною "провокацій" з використанням "брудної бомби". Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Після цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив експертів МАГАТЕ до Україну, аби перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє РФ, нібито відбувається розробка "брудної бомби".
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