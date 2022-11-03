ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів (фото)

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 листопада 2022 15:25
У Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів (фото) Фото: У Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, правоохоронцям вдалося знайти російські артилерійські снаряди у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"В одному зі звільнених населених пунктів прикордонники, Національна поліція України та військовослужбовці ТрО виявили залишені окупантами 120 мм артилерійські снаряди", - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, вдалося ще відшукати шість покинутих автомобілів із символікою "Z".

"Загарбники викрали автомобілі у місцевих мешканців. Вибухонебезпечні предмети вилучили та знищать", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що на звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси.

Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх зайшли на звільненій від окупантів території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков полиция Війна в Україні
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України