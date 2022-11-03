У Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів (фото)
У четвер, 3 листопада, правоохоронцям вдалося знайти російські артилерійські снаряди у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"В одному зі звільнених населених пунктів прикордонники, Національна поліція України та військовослужбовці ТрО виявили залишені окупантами 120 мм артилерійські снаряди", - йдеться у повідомленні.
За словами прикордонників, вдалося ще відшукати шість покинутих автомобілів із символікою "Z".
"Загарбники викрали автомобілі у місцевих мешканців. Вибухонебезпечні предмети вилучили та знищать", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що на звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси.
Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх зайшли на звільненій від окупантів території.
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