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Болгарія проголосувала за надання Україні військової допомоги

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Четвер 03 листопада 2022 17:56
Болгарія проголосувала за надання Україні військової допомоги Фото: Болгарія проголосувала за надання Україні військової допомоги (flickr com swiv)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання News.bg.

Депутати Національних Зборів 48-го скликання ухвалили рішення направити в Україну військову та військово-технічну допомогу. З питання "хто за мир, а хто за війну?" "Болгарська соціалістична партія" розпочала дебати у парламенті про військову допомогу Україні, які тривали понад три години.

"Ми дуже пізно стали на бік наших союзників по НАТО та ЄС", - заявив Атанас Славов з "Демократичної Болгарії".

Славов поставив питання, чи достатньо в Болгарії боєздатної армії для виконання взятих на себе зобов'язань. На його думку, надання військової допомоги Україні та переозброєння болгарської армії мають бути пов'язані.

Георг Георгієв із "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" зазначив, що Україні потрібна військова допомога в асортименті. Вітчизняна промисловість могла виготовляти якісну військову продукцію.

Нагадаємо, що Болгарія є одним з найбільших непрямих постачальників зброї в Україну.

Раніше в Міноборони Болгарії заявляли, що їхня країна не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити власну обороноздатність.

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