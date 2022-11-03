У небі над Дніпропетровською областю збито чотири "шахеди"
Українські сили протиповітряної оборони збили чотири іранські дрони-камікадзе у небі над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Близько 21 години 2 листопада над Дніпропетровською областю знищено чотири дрони-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
Атака України "шахедами" 2 листопада
Увечері російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області за допомогою іранського дрону-камікадзе Shahed-136. Запущений росіянами іранський дрон потрапив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Він постраждав значно. Декілька районів міста залишилися без світла та води. При цьому звуки іранських дронів-камікадзе також було чути і у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Крім того, вибухи були чутні ввечері 2 листопада і в Запоріжжі. Пізніше стало відомо, що українські сили ППО збили всі "шахеди", які летіли у напрямку міста.
Як повідомлялось, за даними на ранок четверга, 3 листопада, ЗСУ ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 74 тисячі військових.
Нагадаємо, ЗСУ вже збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136". Водночас Росія застосовує проти України не лише їх.
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