У небі над Дніпропетровською областю збито чотири "шахеди"

Українські сили протиповітряної оборони збили чотири іранські дрони-камікадзе у небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"Близько 21 години 2 листопада над Дніпропетровською областю знищено чотири дрони-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Атака України "шахедами" 2 листопада

Увечері російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області за допомогою іранського дрону-камікадзе Shahed-136. Запущений росіянами іранський дрон потрапив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Він постраждав значно. Декілька районів міста залишилися без світла та води. При цьому звуки іранських дронів-камікадзе також було чути і у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Крім того, вибухи були чутні ввечері 2 листопада і в Запоріжжі. Пізніше стало відомо, що українські сили ППО збили всі "шахеди", які летіли у напрямку міста.