Під Мелітополем пролунали вибухи в районі залізничного мосту

У четвер, 3 листопада, під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

"Чотири гучні вибухи та густа "бавовна" в селі Світлодолинське (Мелітопольський район - ред.) в районі залізничного мосту", - написав Федоров.

За його словами, цей міст російські окупанти використовували для того, щоб перевозити свою військову техніку на Запорізький напрямок.

"Тиждень тому міст було пошкоджено, тому сподіваюся на цей раз остаточно "втомився", - додав міський голова.