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Коли Росія може бути готовою для наступу з Білорусі: оцінка Генштабу

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Київ, Четвер 03 листопада 2022 12:17
Коли Росія може бути готовою для наступу з Білорусі: оцінка Генштабу Фото: Росія може підготувати ударне угрупування в Білорусі не раніше, ніж через 2-3 місяці (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська можуть сформувати угрупування для наступу з боку Білорусі не раніше, чим через 2-3 місяці. Тож найближчими тижнями цього не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Так, на питання журналіста, якщо збережеться нинішня динаміка перекидання військ РФ, то через скільки тижнів там з'явиться угрупування, яке гіпотетично може загрожувати під час повторного наступу на Україну, він відповів, що найближчими тижнями цього не очікується.

"Стосовно переміщення підрозділів Збройних сил РФ, насамперед на даний час здійснюється переміщення військовослужбовців переважно укомплектованих за рахунок мобілізованих", - розповів Громов.

Він пояснив, що для готовності угруповування необхідно провести підготовку військовослужбовців, провести злагодження їх у складі підрозділів і спланувати і визначити якісь завдання.

"Протягом найближчих тижнів це (готовність до повторного нападу - ред.) не очікується. Ми розраховуємо, що це може бути не раніше, чим через 2-3 місяці", - припускає Громов.

Що ще кажуть в Генштабі про загрозу з Білорусі

Нагадаємо, також Громов під час брифінгу повідомив, що спільне розгортання військ РФ та Білорусі наразі спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня.

Однак, у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України.

При цьому він зазначив, що хоч Росія й далі перекидає сили в Білорусь, ситуація залишається контрольованою і наразі на бойові дії в Україні це ніяк не впливає.

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