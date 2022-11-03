Дрібний дощ та місцями туман: прогноз погоди на завтра
Завтра, 4 листопада, частину областей України накриє дрібний дощ. Крім того, у деяких регіонах очікується туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні
За даними синоптиків, вночі на Лівобережній Україні пройдуть невеликі дощі. Вдень дрібні опади прогнозуються у східних областях. На решті території сухо.
Синоптики попередили, що вночі та вранці у західних та місцями у північних областях очікується туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря буде в межах +2 +7 градусів. У Карпатах та на Прикарпатті від +3 до -2 градусів.
У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть +6 +11 градусів. На півдні та заході +12 +16 градусів.
Погода в Києві
Завтра у столиці та Київській області хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю до 10 м/с.
Вдень у Києві очікується +9 +11 градусів, а вночі +5 +7 градусів.
Нагадаємо, синоптики попередили жителів столиці, що сьогодні ввечері дощі стануть ще сильнішими і, ймовірно, продовжаться до кінця доби.
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