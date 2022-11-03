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Додому повернулися понад 100 бійців. Україна підтвердила обмін полоненими з Росією

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 15:57
Додому повернулися понад 100 бійців. Україна підтвердила обмін полоненими з Росією Фото: Україна підтвердила обмін полоненими з Росією 3 листопада (t.me/ermaka)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 3 листопада, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 107 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє "азовців". 74 бійця захищали "Азовсталь",- розповів він.

За його словами, деякі добровольці летіли гвинтокрилом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні",- додав Єрмак.

Як пише Координаційний штаб з питань поводження з військополоненими, серед них 33 бійці Національної гвардії України, 21 представник Військово-морських сил, 20 воїнів Збройних сил України, 18 - ДПСУ, 13 - Сил тероборони і по одному представнику Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту.

"Визволені представники рядового і сержантського складу та шестеро офіцерів. Наймолодшому звільненому виповнилося 19 років, найстаршому - 54 роки. 74 воїна були евакуйовані з “Азовсталі”, 83 особи отримали серйозні поранення під час бойових дій. Частина з визволених захисників перебуває у критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, спочатку про обмін полонених між Україною та Росією 3 листопада повідомив ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін. Він розповів, що 65 з 107 повернутих російській стороні полонених - вихідці з окупованого Донбасу. Пізніше процедуру обміну офіційно підтвердили і в Міноборони РФ.

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