Додому повернулися понад 100 бійців. Україна підтвердила обмін полоненими з Росією
У четвер, 3 листопада, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 107 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє "азовців". 74 бійця захищали "Азовсталь",- розповів він.
За його словами, деякі добровольці летіли гвинтокрилом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.
"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні",- додав Єрмак.
Слава Україні pic.twitter.com/Q3SgdmY5I0— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 3, 2022
Як пише Координаційний штаб з питань поводження з військополоненими, серед них 33 бійці Національної гвардії України, 21 представник Військово-морських сил, 20 воїнів Збройних сил України, 18 - ДПСУ, 13 - Сил тероборони і по одному представнику Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту.
"Визволені представники рядового і сержантського складу та шестеро офіцерів. Наймолодшому звільненому виповнилося 19 років, найстаршому - 54 роки. 74 воїна були евакуйовані з “Азовсталі”, 83 особи отримали серйозні поранення під час бойових дій. Частина з визволених захисників перебуває у критичному стані", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, спочатку про обмін полонених між Україною та Росією 3 листопада повідомив ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін. Він розповів, що 65 з 107 повернутих російській стороні полонених - вихідці з окупованого Донбасу. Пізніше процедуру обміну офіційно підтвердили і в Міноборони РФ.
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