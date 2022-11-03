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Хочуть ввести в оману. В Херсонській ОВА пояснили дії окупантів в місті

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Херсон, Четвер 03 листопада 2022 16:15
Хочуть ввести в оману. В Херсонській ОВА пояснили дії окупантів в місті Фото: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич (facebook.com)
Автор: Антон Малиновський

Знявши російський прапор з будівлі Херсонської облдержадміністрації, та прибравши військових з частини блокпостів, окупанти можуть спеціально створювати ілюзію того, що вони покидають місто.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Окупанти створюють ілюзію, що нібито вони покидають Херсон – з міста прибрали ворожі блокпости та й військових РФ стало менше. Так вони хочуть ввести нас в оману. Херсонці, якщо залишаєтесь у тимчасово окупованому місті, ви маєте подбати про свою безпеку. Підготуйте тривожну валізу, запаси продовольства та укриття", - закликав він.

Нагадаємо, що 3 листопада стало відомо, що з будівлі облдержадміністрації у Херсоні зник російський прапор.

Також повідомлялось, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

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