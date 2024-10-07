"Бронза" України на ЧС з футзалу та можлива ліквідація наступника Насралли: новини за вихідні

Україна вперше в історії завоювала бронзові нагороди футзального Мундіалю, а Ізраїль тим часом ударом по Бейруту міг ліквідувати нового ватажка "Хезболли".
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 5 жовтня:
У Миколаєві росіяни атакували об'єкт інфраструктури;
Під Донецьком ліквідували понад 20 військових, серед яких офіцери з КНДР;
Росія ховає техніку та військових у Маріуполі у "безпечні місця";
Українські військові збили російський літак в районі Костянтинівки.
Новини за 6 жовтня:
Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських КАБів, знищена інфраструктура;
Дрон атакував військове училище в Москві;
Російський опозиціонер Дадін загинув у бою в Харківській області;
Футзальна збірна України впевнено переграла національну команду Франції у матчі за третє місце на чемпіонаті світу 2024 року.
Україна - Франція - 7:1
В суботу, 5 жовтня стало відомо, що наступник ліквідованого ватажка "Хезболли" Хасана Насралли - Хашим Софі ад-Дін - міг загинути внаслідок атаки Ізраїлю на Бейрут (Ліван).
Підтвердженої інформації щодо цього наразі немає.
Найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus з 2022 року закрив близько 20 тисяч рахунків, які належали 7 тисячам російських клієнтів.
Фінансова організація зберегла рахунки виключно для людей пенсійного віку.
Учора кандидат у президенти США Дональд Трамп провів мітинг у Батлері, штат Пенсільванія, де влітку на нього було скоєно замах. Виступаючи на сцені, Трамп пообіцяв, що США полетять на Марс.
"Ми висадимося на Марс до кінця мого президентського терміну. У нас буде світова першість у дослідженні космосу. Дякую тобі, Ілон", - цитують Трампа ЗМІ.
Український дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових.
Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного росіянин, який був серед групи окупантів, яка стратила українських бійців.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Також він анонсував ініціативу щодо дронів.
"Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 було доставлено в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаків прибудуть у найближчі місяці", - написав він.
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