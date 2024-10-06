У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю

На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені, повідомили у КМВА.

Росія атакувала Україну "Шахедами" з вечора 5 жовтня. У Києві лунали вибухи близько 22:30. Ще один вибух пролунав близько 3:00 неділі.

Крім того, багато вибухів чули в Одесі.

Вдень 5 жовтня окупанти атакували дроном рейсовий автобус у Сумській області. Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

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