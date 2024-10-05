У Миколаєві росіяни атакували об'єкт інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Попередньо, за його даними, росіяни застосували крилаті ракети типу Х-59/Х-69.

"Учора, 4 жовтня, близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв", - розповів він.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська атакували Україну дронами-камікадзе у ніч проти 5 жовтня. У низці областей оголошували тривогу.

Вибухи лунали у Одеській області, працювала ППО. Також вони гриміли і у Миколаївській області.

Загалом РФ запустила по Україні три ракети Х-59/69 і 13 дронів "Шахед". Причому ППО збила три з них, ще 10 дронів були локаційно втрачені на півночі та півдні.

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