Під Донецьком ліквідували понад 20 військових, серед яких офіцери з КНДР, - джерела

Через удар під Донецьком 3 жовтня дісно були ліквідовані понад 20 окупантів. Серед них - військові з Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї", - повідомив співрозмовник. За його даними, вони не брали участі безпосередньо у бойових діях і прибули для так званого "обміну досвідом".