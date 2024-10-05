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Під Донецьком ліквідували понад 20 військових, серед яких офіцери з КНДР, - джерела

Донбас, Субота 05 жовтня 2024 09:52
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Під Донецьком ліквідували понад 20 військових, серед яких офіцери з КНДР, - джерела Фото: спецслужби підтвердили удар під Донецьком, де загинули військові із КНДР (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Через удар під Донецьком 3 жовтня дісно були ліквідовані понад 20 окупантів. Серед них - військові з Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї", - повідомив співрозмовник.

За його даними, вони не брали участі безпосередньо у бойових діях і прибули для так званого "обміну досвідом".

Що передувало

Раніше видання Kyiv Post написало, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Зазначимо, що Донецьк російські війська окупували у 2014 році. Після цього об'єкти, які забезпечують фукціонування російського угруповання в цьому районі, постійно потрапляють під удари Сил оборони. Наприклад, у грудні 2023 року у Донецьку сталася пожежа на базі окупантів.

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