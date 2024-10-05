На Донбасі бригаді РФ заборонили користуватися військовою технікою, - АТЕШ

Фото: росіянам забороняють пересуватися на військовій техніці щоб не видати позиції (Getty Images)

Російське командування заборонило військовим однієї з бригад, що воюють в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського партизанського руху "АТЕШ".