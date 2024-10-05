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На Донбасі бригаді РФ заборонили користуватися військовою технікою, - АТЕШ

Субота 05 жовтня 2024 00:14
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На Донбасі бригаді РФ заборонили користуватися військовою технікою, - АТЕШ Фото: росіянам забороняють пересуватися на військовій техніці щоб не видати позиції (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російське командування заборонило військовим однієї з бригад, що воюють в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського партизанського руху "АТЕШ".

Така ситуація склалася в 132-й Окремій мотострілецькій бригаді. Агент руху розповів, що підрозділ руйнують зсередини моральне та фізичне виснаження і відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті.

"Через страх розкриття місць дислокації командування заборонило використовувати військову техніку, і тепер вони змушені переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями", - йдеться у повідомленні.

Агенти "АТЕШ" контролюють усі пересування та оперативно передають інформацію про місця дислокації окупаційних військ Силам оборони України.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан на ТОТ і в Росії

Українські партизани продовжують активну діяльність на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Вони повідомляють командування ЗСУ про дислокацію ворожих сил і навіть ліквідовують зрадників.

Так, вранці у п'ятницю, 4 жовтня, в тимчасово окупованому Енергодарі підірвали автомобіль, в якому перебував "начальник охорони" Запорізької АЕС Андрій Короткий. Він помер від отриманих травм.

Крім того, днями партизани зафіксували транспортування ракет до систем ППО, розміщених біля Кримського мосту.

А наприкінці вересня партизани завдали суттєвої шкоди логістиці армії РФ у Курській області.

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