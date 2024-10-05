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Росія ховає техніку та військових у Маріуполі у "безпечні місця", - партизани

Маріуполь, Субота 05 жовтня 2024 11:15
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Росія ховає техніку та військових у Маріуполі у "безпечні місця", - партизани Фото: Росія ховає техніку та військових у Маріуполі у "безпечні місця" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти переміщують військову техніку безпечні місця у Маріуполі. Теж стосується й особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти зафіксували, що ЗС РФ почали активно переміщати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки", - йдеться в повідомленні.

На думку партизанів, через загрозу далекобійних ракет ЗСУ, командири ЗС РФ серйозно турбуються за безпеку військ і, окрім як міняти позиції, не мають інших рішень.

"Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для прийняття подальших рішень", - додали в "АТЕШ".

Ситуація у районі Маріуполя

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Щоб окупувати Маріуполь, росіяни використовували тактику голоду та тактику килимових бомбардувань.

Зазначимо, в окупованому Маріуполі пролунав вибух 4 жовтня. Синхронно з Маріуполем було голосно у Бердянську та вздовж усього узбережжя.

Крім того, загарбники облаштували нову базу з великим складом снарядів у районі Маріуполя. Вона була створена після вибухів у Маріуполі та районі 11 вересня.

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