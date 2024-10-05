Росія ховає техніку та військових у Маріуполі у "безпечні місця", - партизани
Окупанти переміщують військову техніку безпечні місця у Маріуполі. Теж стосується й особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агенти зафіксували, що ЗС РФ почали активно переміщати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки", - йдеться в повідомленні.
На думку партизанів, через загрозу далекобійних ракет ЗСУ, командири ЗС РФ серйозно турбуються за безпеку військ і, окрім як міняти позиції, не мають інших рішень.
"Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для прийняття подальших рішень", - додали в "АТЕШ".
Ситуація у районі Маріуполя
Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Щоб окупувати Маріуполь, росіяни використовували тактику голоду та тактику килимових бомбардувань.
Зазначимо, в окупованому Маріуполі пролунав вибух 4 жовтня. Синхронно з Маріуполем було голосно у Бердянську та вздовж усього узбережжя.
Крім того, загарбники облаштували нову базу з великим складом снарядів у районі Маріуполя. Вона була створена після вибухів у Маріуполі та районі 11 вересня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.