Трамп дав незвичайну обіцянку виборцям у Пенсільванії

Учора кандидат у президенти США Дональд Трамп провів мітинг у Батлері, штат Пенсільванія, де влітку на нього було скоєно замах. Виступаючи на сцені, він пообіцяв, що США полетять на Марс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Обіцянка Трампа була після того, як на сцену вийшов засновник Tesla та SpaseX, а також власник соцмережі Х - Ілон Маск. Зокрема, колишній президент США пообіцяв, що США "досягнуть Марса" до кінця його другого терміну, якщо його буде переобрано на пост глави держави.

"Ми висадимося на Марс до кінця мого президентського терміну. У нас буде світова першість у дослідженні космосу. Дякую тобі, Ілон", - цитують Трампа низка інших ЗМІ.

Зазначимо, що Трамп провів мітинг у місті Батлер, де на нього в липні цього року було скоєно замах. Тоді внаслідок стрілянини колишньому президентові прострелили праве вухо.