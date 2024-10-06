Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських КАБів, знищена інфраструктура, - МВА

Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських авіаударів, зокрема КАБами. В місті зафіксовані значні руйнування.

Про це заявив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми-Україна".

Він зазначив, що російські війська використовують авіаційні бомби великої потужності (КАБ), вагою до півтори тонни, які руйнують усе в радіусі одного кілометра, особливо в центральній частині Куп'янська.

"Інші КАБи 250-500, це постійно, особливо, це Лівобережжя, яке фактично вже знищене", - додав Беседін.

Голова МВА підкреслив, що вся критична та цивільна інфраструктура, включно з підприємствами, була знищена, і ворог продовжує дотримуватися тактики "випаленої землі".