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Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських КАБів, знищена інфраструктура, - МВА

Неділя 06 жовтня 2024 12:15
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Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських КАБів, знищена інфраструктура, - МВА Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських авіаударів, зокрема КАБами. В місті зафіксовані значні руйнування.

Про це заявив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми-Україна".

Він зазначив, що російські війська використовують авіаційні бомби великої потужності (КАБ), вагою до півтори тонни, які руйнують усе в радіусі одного кілометра, особливо в центральній частині Куп'янська.

"Інші КАБи 250-500, це постійно, особливо, це Лівобережжя, яке фактично вже знищене", - додав Беседін.

Голова МВА підкреслив, що вся критична та цивільна інфраструктура, включно з підприємствами, була знищена, і ворог продовжує дотримуватися тактики "випаленої землі".

Ситуація у Харківській області

У Харківській області тривають бойові дії на двох напрямках – на півночі регіону та в районі Куп'янська.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти поблизу кордону та лінії фронту, особливо під постійними атаками знаходиться Харків. У ніч на 19 вересня окупанти двічі завдали ударів по місту: спочатку балістичними ракетами, а потім авіаційними бомбами. Внаслідок атак у місті сталися руйнування та пожежі.

На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося 22 атаки, під час яких окупанти активно використовували авіацію. Однак українські сили успішно відбили штурми в районах Лозової, Петропавлівки та інших населених пунктів.

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