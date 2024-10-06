Росіяни скинули на Костянтинівку відразу три авіабомби: є жертва та поранені

Російські військові сьогодні, 6 жовтня, скинули на Костянтинівку відразу три керовані авіабомби. В результаті ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Наразі, за даними керівника ОВА, на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

"1 людина загинула і 2 поранені - такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці", - додав він.

За його словами, через російську атаку пошкоджені:

Фото: росіяни скинули на Костянтинівку три авіабомби (t.me/VadymFilashkin)

"Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби", - повідомив глава ОВА,

Ситуація на фронті 6 жовтня

Нагадаємо, що сьогодні надвечір Генеральний штаб ЗСУ повідомив, на якому напрямку зафіксовано найбільше боїв за сьогодні.

Ми також писали, що раніше сьогодні російські війська атакували Краматорськ. В результаті атаки було пошкоджено пожежну частину.

Крім цього РБК-Україна повідомляло, що українська військова розвідка знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

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