Росіяни скинули на Костянтинівку відразу три авіабомби: є жертва та поранені
Російські військові сьогодні, 6 жовтня, скинули на Костянтинівку відразу три керовані авіабомби. В результаті ворожої атаки загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
"Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби", - повідомив глава ОВА,
За його словами, через російську атаку пошкоджені:
- 2 багатоповерхівки,
- адмінбудівля,
- крамниця,
- кав'ярня,
- банк,
- пошта,
- лінія електропередач.
"1 людина загинула і 2 поранені - такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці", - додав він.
Наразі, за даними керівника ОВА, на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.
Ситуація на фронті 6 жовтня
Нагадаємо, що сьогодні надвечір Генеральний штаб ЗСУ повідомив, на якому напрямку зафіксовано найбільше боїв за сьогодні.
Ми також писали, що раніше сьогодні російські війська атакували Краматорськ. В результаті атаки було пошкоджено пожежну частину.
Крім цього РБК-Україна повідомляло, що українська військова розвідка знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".
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