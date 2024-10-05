Українські військові збили російський літак в районі Костянтинівки, - МВА

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - розповів він.

Додамо, що близько півгодини тому, в мережі з'явилась інформація про збиття російського літака в районі Костянтинівки.

Вже навіть з'явились фото та відео інциденту. Пр цьому окремі Telegram-канали не виключають, що російський літак був збитий своєю ж авіацією.