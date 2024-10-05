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Українські військові збили російський літак в районі Костянтинівки, - МВА

Донбас, Субота 05 жовтня 2024 12:59
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Українські військові збили російський літак в районі Костянтинівки, - МВА Фото: російський літак Су-25 (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили російський літак в районі Костянтинівки Донецької області. Ймовірно, мова йде про Су-25.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - розповів він.

Додамо, що близько півгодини тому, в мережі з'явилась інформація про збиття російського літака в районі Костянтинівки.

Вже навіть з'явились фото та відео інциденту. Пр цьому окремі Telegram-канали не виключають, що російський літак був збитий своєю ж авіацією.

Втрати РФ в Україні

На 5 жовтня росіяни втратили на фронті 1280 солдатів, понад 70 артилерійських систем та 5 засобів протиповітряної оборони. Крім того, ЗСУ "приземлили" 368 літаків від початку масштабного вторгнення в Україну.

Щодо вересня, то за підсумками місяця Росія на фронті втратила більше 38 тисяч військових. Крім того, українські військові збили один літак та 1815 дронів.

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