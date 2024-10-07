"Бронза" Украины на ЧМ по футзалу и возможная ликвидация преемника Насраллы: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 5 октября:

Новости за 6 октября:

Украина завоевала "бронзу" футзального Мундиаля

Футзальная сборная Украины уверенно обыграла национальную команду Франции в матче за третье место на чемпионате мира 2024 года.

Украина - Франция - 7:1

Израиль ударом по Бейруту мог ликвидировать нового предводителя "Хезболла"

В субботу, 5 октября стало известно, что преемник ликвидированного главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы - Хашим Софи ад-Дин - мог погибнуть в результате атаки Израиля на Бейрут (Ливан).

Подтвержденной информации по этому поводу пока нет.

Крупнейший банк Кипра закрыл около 20 тысяч счетов россиян

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus с 2022 года закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам российских клиентов.

Финансовая организация сохранила счета исключительно для людей пенсионного возраста.

Трамп дал необычное обещание избирателям в Пенсильвании

Вчера кандидат в президенты США Дональд Трамп провел митинг в Батлере, штат Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение. Выступая на сцене, Трамп пообещал, что США улетят на Марс.

"Мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока. У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон", - цитируют Трампа СМИ.

Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке

Украинский дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных.

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного россиянина, который был среди группы оккупантов, казнившей украинских бойцов.

Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инициативу по дронам

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Также он анонсировал инициативу по дронам.

"Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета прибудут в ближайшие месяцы", - написал он.