Дрон атакував військове училище в Москві, почалася пожежа (відео)
6 жовтня дрон атакував Вище загальновійськове командне училище в Москві. Почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SOTA.
"У Кузьминках (район у Москві, - ред) - пожежа, імовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Telegram-канал, за словами місцевих жителів, була чутна гучна бавовна і звуки, схожі на стрілянину, "але нетривалий час".
Що відомо про це училище
Вище загальновійськове командне училище - військовий заклад вищої освіти збройних сил Російської Федерації. Найстаріший військовий навчальний заклад Російської Федерації, заснований 15 грудня 1917 року.
З 2015 року училище готує командний склад з вищою військово-спеціальною освітою за чотирьохрічною системою військової освіти для механізованих військ та сухопутних військ збройних сил Російської Федерації.
Атаки дронів на Москву
Безпілотники не вперше атакують Москву. Буквально 1 вересня повідомлялося про дев'ять нібито збитих безпілотників, які атакували Москву. Зокрема, один із них нібито був "перехоплений" у районі Московського нафтопереробного заводу.
А у травні в Підмосков'ї працювали ППО через безпілотник, який летів у бік столиці країни-агресора. Нібито дрон був знищений у Подільську.
А атака безпілотників на Москву в липні 2023 року була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Тоді в спецслужбі натякнули, що "всі пташки долетіли до Москви".
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