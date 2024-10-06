Дрон атакував військове училище в Москві, почалася пожежа (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SOTA .

"У Кузьминках (район у Москві, - ред) - пожежа, імовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Telegram-канал, за словами місцевих жителів, була чутна гучна бавовна і звуки, схожі на стрілянину, "але нетривалий час".

Що відомо про це училище

Вище загальновійськове командне училище - військовий заклад вищої освіти збройних сил Російської Федерації. Найстаріший військовий навчальний заклад Російської Федерації, заснований 15 грудня 1917 року.

З 2015 року училище готує командний склад з вищою військово-спеціальною освітою за чотирьохрічною системою військової освіти для механізованих військ та сухопутних військ збройних сил Російської Федерації.