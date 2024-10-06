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Дрон атакував військове училище в Москві, почалася пожежа (відео)

Москва, Неділя 06 жовтня 2024 12:50
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Дрон атакував військове училище в Москві, почалася пожежа (відео) Фото: військове училище у Москві атакував дрон 6 жовтня (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

6 жовтня дрон атакував Вище загальновійськове командне училище в Москві. Почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SOTA.

"У Кузьминках (район у Москві, - ред) - пожежа, імовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Telegram-канал, за словами місцевих жителів, була чутна гучна бавовна і звуки, схожі на стрілянину, "але нетривалий час".

Що відомо про це училище

Вище загальновійськове командне училище - військовий заклад вищої освіти збройних сил Російської Федерації. Найстаріший військовий навчальний заклад Російської Федерації, заснований 15 грудня 1917 року.

З 2015 року училище готує командний склад з вищою військово-спеціальною освітою за чотирьохрічною системою військової освіти для механізованих військ та сухопутних військ збройних сил Російської Федерації.

Атаки дронів на Москву

Безпілотники не вперше атакують Москву. Буквально 1 вересня повідомлялося про дев'ять нібито збитих безпілотників, які атакували Москву. Зокрема, один із них нібито був "перехоплений" у районі Московського нафтопереробного заводу.

А у травні в Підмосков'ї працювали ППО через безпілотник, який летів у бік столиці країни-агресора. Нібито дрон був знищений у Подільську.

А атака безпілотників на Москву в липні 2023 року була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Тоді в спецслужбі натякнули, що "всі пташки долетіли до Москви".

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