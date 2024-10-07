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"Бронза" України на ЧС з футзалу та можлива ліквідація наступника Насралли: новини за вихідні

Україна, Понеділок 07 жовтня 2024 06:30
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"Бронза" України на ЧС з футзалу та можлива ліквідація наступника Насралли: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Україна вперше в історії завоювала бронзові нагороди футзального Мундіалю, а Ізраїль тим часом ударом по Бейруту міг ліквідувати нового ватажка "Хезболли".

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 5 жовтня:

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Україна виборола "бронзу" футзального Мундіалю

Футзальна збірна України впевнено переграла національну команду Франції у матчі за третє місце на чемпіонаті світу 2024 року.

Україна - Франція - 7:1

Ізраїль ударом по Бейруту міг ліквідувати нового ватажка "Хезболли"

В суботу, 5 жовтня стало відомо, що наступник ліквідованого ватажка "Хезболли" Хасана Насралли - Хашим Софі ад-Дін - міг загинути внаслідок атаки Ізраїлю на Бейрут (Ліван).

Підтвердженої інформації щодо цього наразі немає.

Найбільший банк Кіпру закрив близько 20 тисяч рахунків росіян

Найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus з 2022 року закрив близько 20 тисяч рахунків, які належали 7 тисячам російських клієнтів.

Фінансова організація зберегла рахунки виключно для людей пенсійного віку.

Трамп дав незвичайну обіцянку виборцям у Пенсільванії

Учора кандидат у президенти США Дональд Трамп провів мітинг у Батлері, штат Пенсільванія, де влітку на нього було скоєно замах. Виступаючи на сцені, Трамп пообіцяв, що США полетять на Марс.

"Ми висадимося на Марс до кінця мого президентського терміну. У нас буде світова першість у дослідженні космосу. Дякую тобі, Ілон", - цитують Трампа ЗМІ.

Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку

Український дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових.

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного росіянин, який був серед групи окупантів, яка стратила українських бійців.

Нідерланди передали перші свої F-16 Україні та анонсували ініціативу щодо дронів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Також він анонсував ініціативу щодо дронів.

"Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 було доставлено в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаків прибудуть у найближчі місяці", - написав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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