"Бронза" Украины на ЧМ по футзалу и возможная ликвидация преемника Насраллы: новости за выходные
Украина впервые в истории завоевала бронзовые награды футзального Мундиаля, а Израиль в это время ударом по Бейруту мог ликвидировать нового главаря "Хезболлы".
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Новости за 5 октября:
- На Донбассе бригаде РФ запретили пользоваться военной техникой;
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В Николаеве россияне атаковали объект инфраструктуры;
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Под Донецком ликвидировали более 20 военных, среди которых офицеры из КНДР;
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Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места";
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Украинские военные сбили российский самолет в районе Константиновки.
Новости за 6 октября:
- В КМВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу;
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Купянск испытывает тяжелые разрушения от российских КАБов, уничтожена инфраструктура;
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Дрон атаковал военное училище в Москве;
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Российский оппозиционер Дадин погиб в бою в Харьковской области;
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Украина завоевала "бронзу" футзального Мундиаля
Футзальная сборная Украины уверенно обыграла национальную команду Франции в матче за третье место на чемпионате мира 2024 года.
Украина - Франция - 7:1
Израиль ударом по Бейруту мог ликвидировать нового предводителя "Хезболла"
В субботу, 5 октября стало известно, что преемник ликвидированного главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы - Хашим Софи ад-Дин - мог погибнуть в результате атаки Израиля на Бейрут (Ливан).
Подтвержденной информации по этому поводу пока нет.
Крупнейший банк Кипра закрыл около 20 тысяч счетов россиян
Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus с 2022 года закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам российских клиентов.
Финансовая организация сохранила счета исключительно для людей пенсионного возраста.
Трамп дал необычное обещание избирателям в Пенсильвании
Вчера кандидат в президенты США Дональд Трамп провел митинг в Батлере, штат Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение. Выступая на сцене, Трамп пообещал, что США улетят на Марс.
"Мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока. У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон", - цитируют Трампа СМИ.
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке
Украинский дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных.
Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного россиянина, который был среди группы оккупантов, казнившей украинских бойцов.
Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инициативу по дронам
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Также он анонсировал инициативу по дронам.
"Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета прибудут в ближайшие месяцы", - написал он.
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