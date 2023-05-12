Британія передала Україні ракети Storm Shadow та обшуки у Київраді: новини за 11 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow для контрнаступу

Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" або ATACMS, про які Україна давно просила.

Як зазначається, критично важливо, що у Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб території, що утримується Росією, на сході України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес офіційно підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow. Ракети надані безкоштовно.

Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ДБР прийшло з обшуками до Київради

Слідчі Державного бюро розслідувань 11 травня прийшли з обшуками до будівлі Київської міської ради.

"У будівлі Київської міської ради Територіальне управління ДБР проводить обшук. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київської міської ради", - пояснив секретар міськради Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що раніше усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже надавалися слідчим безперешкодно. Інші дані, зокрема записи з відеокамер, для огляду ухвалою суду не передбачені.

Міська влада запевняє, що буде сприяти обшукам та слідчим діям.

У ДБР поки не давали офіційних коментарів стосовно слідчих дій у Київраді.

Росія погрожує припинити існування "зернової угоди" та висунула ультиматум

Росія вимагає виконати її умови для продовження "зернової угоди". Інакше країна-агресор припинить існування домовленостей.

За словами заступника глави МЗС Росії Сергія Вершиніна, Росія виступає проти розширення чи продовження "зернової угоди" і зараз "дуже уважно спостерігає за виправленням недоліків домовленостей".

Чиновник країни-агресора зазначив, що якщо не буде гарантій для Росії, зокрема щодо експорту аміаку, то ініціатива "припиняє своє існування".

"Бо ініціатива, яка приносить вигоду тільки одній зі сторін, навряд чи може бути визнана і підтверджена всіма. Ми, звісно, насамперед захищаємо національні інтереси Росії", - додав Вершинін.

Польща вже передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Уряд Польщі вже передав Україні 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

"Із 28 літаків, переданих Києву наразі, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29", - йдеться в повідомленні постійного представництва Польщі в ЄС.

ПАР постачала боєприпаси та зброю армії Росії, - посол США

Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

"США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у заяві посла США у ПАР Рубена Брігеті.

За його словами, США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

Брігеті повідомив журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання. Він додав, що озброєння росіян є серйозною проблемою і США не вважають, що це питання закрите.

Про те, наскільки точними є дані розвідки США про те, що ПАР постачала боєприпаси до Росії, Брігеті сказав, що готовий поставити на це своє життя.

Своєю чергою уряд Південно-Африканської Республіки вивчає повідомлення про те, що країна постачала зброю до Росії.

Окрім того, влада ПАР звинуватила посла США Рубена Брігетті у підриві відносин між країнами.

Британія вже доставила в Україну всі обіцяні танки Challenger 2, - Воллес

Велика Британія завершила передачу Україні всіх обіцяних танків Challenger 2 у рамках військової допомоги.

"Я знаю, що всі наші танки прибули до країни... вони всі перебувають у країні. На них провели навчання як тут (у Британії, - ред.), так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", - розповів голова британського Міноборони.

Україна отримала зброї для контрнаступу на понад 30 млрд доларів, - Bloomberg

Україна під час майбутнього контрнаступу буде використовувати озброєння на понад 30 млрд доларів. Це більше, аніж витрачає на зброю за рік будь-яка країна-член НАТО, крім США. Одна поки невідомо, чи буде цього достатньо.

Для того, аби досягти успіху, Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Зазначається, що небагато військових у світі мають необхідну підготовку для цього.

Так, це означає координацію піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони, щоб максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої зброї, яку Україна отримала з грудня.

При цьому українські командири применшували очікування та неодноразово закликали збільшити кількість озброєнь, включаючи ППО та ракети великої дальності.

Військові аналітики вважають, що успіх ЗСУ залежатиме від факторів, які виходять далеко за межі озброєння і включають навчання, розвіддані та вміння протистояти російській авіації, яка переважає українську.

ЄС підготує мільйон снарядів та понад 1000 ракет для України, - Боррель

В Європейському союзі підготують для України 1 млн снарядів 155 мм. Також ще понад одну тисячу ракет.

За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, сумарна допомога Україні з боку країн та організацій ЄС становить 16 мільярдів євро.

"Перший транш становив 500 мільйонів євро. Сьогодні ми наближаємось до шести тисяч мільйонів євро. Разом країни та організації ЄС надали допомоги на 16 мільярдів євро, і це не кінець", - заявив Боррель.

Він розповів, що ЄС