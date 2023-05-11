ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 600 окупантів і 14 артсистем. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 07:58
Понад 600 окупантів і 14 артсистем. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ у війні в Україні на 11 травня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином втрати загарбників у нашій країні у живій силі з початку повномасштабного вторгнення склали вже 196 920 військових. Також бійці ЗСУ знищили за день 14 ворожих артсистем, 12 ББМ та 4 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3740 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин - 7287 (+12) од.,
  • артилерійських систем - 3053 (+14) од.,
  • РСЗВ - 557 (+2) од.,
  • засоби ППО - 310 (+2) од.,
  • літаків - 308 (+0) од.,
  • вертольотів - 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3) од.,
  • крилаті ракети - 970 (+0),
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5984 (+10) од.,
  • спеціальна техніка - 391 (+2) од.

"Дані уточнюються", - додали у військовому командуванні.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ через великі втрати обладнають нові госпіталі в окупованому Луганську.

Нагадаємо, за день до цього українські захисники ліквідували за добу 690 російських солдатів, а сили ППО збили 15 ракет противника.

Також повідомлялося, що протягом доби військові ЗСУ не втратили жодної з позицій у Бахмуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії