Росія погрожує припинити існування "зернової угоди" та висунула ультиматум

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС , про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін.

За його словами, Росія виступає проти розширення чи продовження "зернової угоди" і зараз "дуже уважно спостерігає за виправленням недоліків домовленостей".

Чиновник країни-агресора зазначив, що якщо не буде гарантій для Росії, зокрема щодо експорту аміаку, то ініціатива "припиняє своє існування".

"Бо ініціатива, яка приносить вигоду тільки одній зі сторін, навряд чи може бути визнана і підтверджена всіма. Ми, звісно, насамперед захищаємо національні інтереси Росії", - додав Вершинін.