Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійного представництва Польщі в ЄС у Twitter .

"Із 28 літаків, переданих Києву наразі, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29", - йдеться в повідомленні.

МіГ-29

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.

Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Польща передала Україні 10 одиниць МІГ-29.

Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.

Крім того, у квітні Німеччина дозволила Польщі передати п'ять своїх МіГ-29 із запасів НДР.

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