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Президент ПАР відповів на звинувачення щодо військової допомоги Росії

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Четвер 11 травня 2023 18:02
Президент ПАР відповів на звинувачення щодо військової допомоги Росії Фото: Сиріл Рамафос, президент ПАР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Південно-Африканської Республіки вивчає повідомлення про те, що країна постачала зброю до Росії.

Про це заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це питання вивчається, і з часом ми зможемо говорити про це", - заявив Рамафоса.

Відзначимо, що, за словами посла США у Південній Африці Рубена Брігеті, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Як відзначив посол, Штати зафіксували стоянку у період з 6 по 8 грудня 2022 року.

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