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Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

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Четвер 11 травня 2023 15:03
Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах Фото: британська розвідка оновила карту боїв в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові продовжують проявляти активність у Донецькій області. Окупанти намагаються просунутися на чотирьох напрямках, але українські бійці стримують їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Загарбники концентрують свої сили на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, здійснюючи там атаки. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Тим часом російські військові намагаються покращити тактичні позиції на Куп’янському напрямку. Вони також здійснюють наземні удари біля самого Куп’янська та Кремінної.

При цьому у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає. Просувань ворога не фіксують, але вони продовжують завдавати авіаударів по українських позиціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно трохи більше часу для початку контрнаступу, адже військові ще чекають на допомоги від союзників.

Тим часом Bloomberg повідомило, що Україна отримала озброєння на понад 30 млрд доларів.

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