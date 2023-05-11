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Британія вже доставила в Україну всі обіцяні танки Challenger 2, - Воллес

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Лондон, Четвер 11 травня 2023 17:19
Британія вже доставила в Україну всі обіцяні танки Challenger 2, - Воллес Ілюстративне фото: Британія вже доставила в Україну всі обіцяні танки Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія завершила передачу Україні всіх обіцяних танків Challenger 2 у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса у парламенті.

"Я знаю, що всі наші танки прибули до країни... вони всі перебувають у країні. На них провели навчання як тут (у Британії. - Ред.), так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", - розповів голова британського Міноборони.

Нагадаємо, спочатку Британія обіцяла передати Україні 14 танків Challenger 2, але після візиту до країни президента Володимира Зеленського Лондон вирішив поставити вдвічі більше одиниць такої техніки.

Також ми писали, що наприкінці квітня стало відомо про передачу Україні від Британії снарядів зі збідненим ураном для танків Challenger 2.

Вперше підтвердження доставки Challenger 2 в Україну оприлюднив міністр оборони Олексій Резніков.

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