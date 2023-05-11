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У ПАР розкритикували посла США за заяви про постачання зброї Росії

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Четвер 11 травня 2023 22:34
У ПАР розкритикували посла США за заяви про постачання зброї Росії Фото: у ПАР розкритикували посла США за заяви про постачання зброї Росії (flickr by flowcomm)
Автор: Іван Носальський

Влада Південно-Африканської Республіки звинуватила посла США Рубена Брігетті у підриві відносин між країнами. Раніше він заявляв про постачання зброї з ПАР в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента ПАР.

У відомстві зазначили, що жодних доказів, що зброю Росії постачали на судні Lady R, як заявляв посол США, немає. При цьому уряд країни "вже розпочав незалежне розслідування".

В Офісі президента нагадали, що нещодавно відбулася зустріч чиновників ПАР та США, на якій обговорювалося питання цього судна - сторони домовилися про продовження розслідування, а американські розвідувальні служби пообіцяли надати будь-які докази.

"Викликає розчарування, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію, яка підриває досягнуте розуміння з цього питання і дуже позитивні та конструктивні контакти між двома делегаціями... Висловлювання посла підривають дух співпраці та партнерства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні американський дипломат заявляв, що США впевнені у постачанні зброї, яка належала ПАР, в Росію.

При цьому президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса зазначав, що це питання зараз вивчається.

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