Знищили роту росіян та десяток озброєння: Тарнавський про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Українські військові за добу на Таврійському напрямку знищили більше роти російських окупантів та 10 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського .

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 730 вогневих завдань протягом доби. Йдеться про контрбатарейну боротьбу та про роботу по планових цілях, які виявили раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 10 одиниць озброєння та військової техніки противника", - написав Тарнавський.

Так, українські військові уразили два ворожі танки, один БТР, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", дрон "Ланцет-3", ЗРК "Тор-М2" та автомобільну техніку. Також вони знищили два склади боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували ще 610 росіян та знищили 14 артсистем і 12 ББМ.

РБК-Україна також повідомляло, що спецпризначенці ударними БПЛА ліквідували техніку та озброєння росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.