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ДБР прийшло з обшуками до Київради

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Київ, Четвер 11 травня 2023 14:21
ДБР прийшло з обшуками до Київради Фото: ДБР проводить обшуки у Київраді (kmr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Слідчі Державного бюро розслідувань 11 травня прийшли з обшуками до будівлі Київської міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київраду.

"У будівлі Київської міської ради Територіальне управління ДБР проводить обшук. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київської міської ради", - пояснив секретар міськради Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що раніше усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже надавалися слідчим безперешкодно. Інші дані, зокрема записи з відеокамер, для огляду ухвалою суду не передбачені.

Міська влада запевняє, що буде сприяти обшукам та слідчим діям.

У ДБР поки не давали офіційних коментарів стосовно слідчих дій у Київраді.

Нагадаємо, 4 травня мера Одеси Геннадія Труханова заарештували у справі Одеського "Краяну".

Пізніше стало відомо, що за нього внесли заставу у розмірі понад 13 млн гривень.

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Київ Київрада ДБР
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