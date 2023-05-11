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Маляр про нестачу боєприпасів у РФ біля Бахмуту: ворог просто вводить нас в оману

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Україна, Четвер 11 травня 2023 20:41
Маляр про нестачу боєприпасів у РФ біля Бахмуту: ворог просто вводить нас в оману Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація, розповсюджуючи інформацію щодо нестачі озброєння на фронті, намагається ввести в оману українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях", - заявила вона.

Маляр нагадала, що ворог взмозі спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах.

"Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась", - написала вона.

Нагадаємо, що українські військові змусили російських окупантів відступити на дистанцію до двох кілометрів на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

Внаслідок бойових дій Бахмут став майже не придатним для життя через значні руйнування. Цивільних, які вирішили залишитись в місті, важко евакуювати.

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