Маляр про нестачу боєприпасів у РФ біля Бахмуту: ворог просто вводить нас в оману

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях", - заявила вона.

Маляр нагадала, що ворог взмозі спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах.

"Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась", - написала вона.