ЄС підготує мільйон снарядів та понад 1000 ракет для України, - Боррель

В Європейському союзі підготують для України 1 млн снарядів 155 мм. Також ще понад одну тисячу ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля на Європейській конференції з питань оборони та безпеки.

За його словами, сумарна допомога Україні з боку країн та організацій ЄС становить 16 мільярдів євро.

"Перший транш становив 500 мільйонів євро. Сьогодні ми наближаємось до шести тисяч мільйонів євро. Разом країни та організації ЄС надали допомоги на 16 мільярдів євро, і це не кінець", - заявив Боррель.

Він розповів, що ЄС вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця року ця кількість досягне 30 000.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії.

Додамо, 5 травня Рада ЄС остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

Також ми писали, що в Європейському парламенті виступають за прискорення прийняття акту про снаряди для України.

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