Британія надала гарантії безпеки Україні, а США ударили по Ємену: новини за 12 січня

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вчора, 12 січня, завітав з візитом до Києва, тим часом як Сполучені Штати Америки разом з союзниками завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.
РБК-Україна зібрало головні новини за 12 січня.
Українські війська успішно контратакували східніше Куп'янська;
Партизани знайшли новий доказ, що РФ не полишила плани захоплення Донецької області;
Російський полонений зробив цікаве зізнання щодо України;
В ГУР розкрили плани окупантів у війні до виборів у Росії;
Україна витіснила російський флот на південний схід Чорного моря;
Буданов пояснив, що стає перепоною для наступальних операцій на фронті.
Гарантії безпеки для України від Британії
У п'ятницю 12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
Лідери підписали історичну угоду між Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.
Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.
Вночі, 12 січня, у відповідь на постійні атаки терористів, Британія та США завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.
Це стало відповіддю на неодноразові напади хуситів на кораблі. Ми повідомляли, що з листопада в Червоному морі продовжувались атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем.
Раніше цього тижня терористи вдались до найбільшої атаки, але військові Сполучених Штатів Америки й Британії відбили її.
Детальніше про те, хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.
У Франції оновили склад уряду Габріеля Аттала. Зміни торкнулися, зокрема, міністерства закордонних справ, яке тепер очолив Стефан Сежурне замість Катрін Колонни.
Глава європейської дипломатії привітав новопризначеного французького міністра, та висловив вдячність вже колишній очільниці зовнішньодипломатичного відомства країни.
У федеральному суді в четвер сину президента США Хантеру Байдену були пред'явлені звинувачення в несплаті податків. Він не визнав себе винним.
На кордоні України та Польщі залишаються заблокованими три пункти пропуску, один працює. Навпроти всіх КПП у чергах стоять сотні вантажівок.
"1000 вантажних транспортних засобів станом на ранок (12 січня, - ред)перебувала навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися", - додав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Північна Корея заперечує та вважає "необґрунтованою" інформацію про передачу Росії балістичних ракет, які країна-агресор використовує для ударів по Україні.
За словами представника КНДР в ООН Кім Сона, КНДР "не відчуває потреби коментувати кожне необґрунтоване звинувачення США", і що саме Сполучені Штати нібито є причиною війни Росії проти України.
У селищі Березнегувате Миколаївської області військовослужбовець розстріляв заступника командира роти, після чого застрелився сам.
За даними джерел РБК-Україна, інцидент стався увечері в неділю, 7 січня, близько 21:00. Старшина роти нібито 6 разів вистрелив у командира з власного автомата.
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