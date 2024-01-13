Британія надала гарантії безпеки Україні, а США ударили по Ємену: новини за 12 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Гарантії безпеки для України від Британії

У п'ятницю 12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

Удари США та союзників по позиціях хуситів у Ємені

Вночі, 12 січня, у відповідь на постійні атаки терористів, Британія та США завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Це стало відповіддю на неодноразові напади хуситів на кораблі. Ми повідомляли, що з листопада в Червоному морі продовжувались атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Раніше цього тижня терористи вдались до найбільшої атаки, але військові Сполучених Штатів Америки й Британії відбили її.

Детальніше про те, хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.

У Франції змінили главу МЗС

У Франції оновили склад уряду Габріеля Аттала. Зміни торкнулися, зокрема, міністерства закордонних справ, яке тепер очолив Стефан Сежурне замість Катрін Колонни.

Глава європейської дипломатії привітав новопризначеного французького міністра, та висловив вдячність вже колишній очільниці зовнішньодипломатичного відомства країни.

Син Байдена не погодився із звинуваченнями у несплаті податків

У федеральному суді в четвер сину президента США Хантеру Байдену були пред'явлені звинувачення в несплаті податків. Він не визнав себе винним.

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

На кордоні України та Польщі залишаються заблокованими три пункти пропуску, один працює. Навпроти всіх КПП у чергах стоять сотні вантажівок.

"1000 вантажних транспортних засобів станом на ранок (12 січня, - ред)перебувала навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися", - додав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

У КНДР заперечили інформацію про постачання балістичних ракет Росії

Північна Корея заперечує та вважає "необґрунтованою" інформацію про передачу Росії балістичних ракет, які країна-агресор використовує для ударів по Україні.

За словами представника КНДР в ООН Кім Сона, КНДР "не відчуває потреби коментувати кожне необґрунтоване звинувачення США", і що саме Сполучені Штати нібито є причиною війни Росії проти України.

В Миколаївській області військовий розстріляв командира роти

У селищі Березнегувате Миколаївської області військовослужбовець розстріляв заступника командира роти, після чого застрелився сам.

За даними джерел РБК-Україна, інцидент стався увечері в неділю, 7 січня, близько 21:00. Старшина роти нібито 6 разів вистрелив у командира з власного автомата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.